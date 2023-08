The Killer, Michael Fassbender assassino spietato nel trailer del film di David Fincher

Dopo il trailer di Rebel Moon di Zack Snyder e il trailer di Maestro di Bradley Cooper, in questi minuti la piattaforma di streaming on demand Netflix ha condiviso anche il primo trailer ufficiale di The Killer, il nuovo attesissimo film diretto da David Fincher.

Nel filmato promozionale, disponibile all'interno dell'articolo, Michael Fassbender e Charles Parnell recitano in questo neo-noir basato sulla serie di graphic novel francese di Alexis Nolent, adattata per il grande schermo dallo sceneggiatore di Fight Club e Seven Andrew Kevin Walker. Nel cast anche Tilda Swinton, Arliss Howard e Sophie Charlotte recitano accanto a Fassbender e Parnell.

The Killer sarà presentato in anteprima mondiale all'80esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, uscirà in sale selezionate durante il mese di ottobre e successivamente arriverà in streaming in esclusiva su Netflix a partire dal 10 novembre in tutti i paesi in cui il servizio attivo. Il film segna l'ultima collaborazione di David Fincher con il colosso dello streaming, dopo che in precedenza l'autore era già stato produttore esecutivo e regista di serie tv del calibro di House of Cards e Mindhunter e aveva firmato il pluri-candidato all'Oscar Mank.

Il progetto, i cui diritti vennero acquistati dalla Paramount nel 2007, segna invece il grande ritorno in attività di Michael Fassbender: l'attore era apparso l'ultima volta nel film del 2019 X-Men: Dark Phoenix nei panni di Magneto. Sarà visto anche protagonista di Chi segna vince, prossimo film di Taika Waititi.