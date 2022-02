The Killer: iniziate le riprese del nuovo film di David Fincher con Michael Fassbender

Sono ufficialmente iniziate a Chicago le riprese di The Killer, nuovo thriller di David Fincher prodotto e distribuito dal servizio di streaming Netflix che avrà per protagonista Michael Fassbender. Si tratta dell'adattamento cinematografico dell’omonimo graphic novel di Alexis Nolent adattato dallo sceneggiatore di Seven, Andrew Kevin Walker.

Le riprese erano già partite lo scorso novembre al di fuori degli Stati Uniti, il film infatti sarà costruito da diverse location, tra le quali Parigi e la Repubblica Dominicana. Altre sequenze saranno invece ambientate anche a New Orleans. Dopo aver terminato i lavori a Chicago, David Fincher e la crew del film si sposteranno quindi a Los Angeles per alcune riprese aggiuntive senza il cast principale. Le riprese a Chicago si concluderanno il 17 marzo prossimo.

The Killer sarà un adattamento dell'omonimo graphic novel di Alexis Nolent e racconta la storia di un assassino a pagamento (Fassbender) che attraversa una crisi psicologica ed esistenziale in un mondo privo di morale. Il film è stato scritto da Andrew Kevin Walker, a sua volta regista e già autore dell'acclamato Seven per Fincher: i due cineasti non hanno più lavorato direttamente dal thriller del 1995 con Brad Pitt e Morgan Freeman, ma nel corso degli anni Walker ha fatto molte riscritture non accreditate sui film di Fincher e ha anche sviluppato per lui molti film che non si sono mai concretizzati, come ad esempio La ragazza che giocava con il fuoco, il sequel accantonato dell'acclamato Millennium: Uomini che odiano le donne con Daniel Craig e Rooney Mara.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto. The Killer non ha ancora una data d'uscita, ma stando alle tempistiche potrebbe arrivare tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

L'ultimo progetto di Fincher è stata la docu-serie Voir su Netflix, mentre non si hanno certezze circa una terza stagione di Mindhunter.