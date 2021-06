The Killer: il film Netflix di David Fincher e Michael Fassbender è pronto a partire!

Dopo aver fatto trascorrere ben sette anni tra Gone Girl e Mank, per fortuna sembra che l'acclamato regista David Fincher non abbia intenzione di aspettare per realizzare il suo nuovo film.

All'inizio di quest'anno, come ricorderete, abbiamo condiviso la notizia che il regista di Seven, Zodiac e Millennium stava sviluppando un adattamento della serie di graphic novel The Killer di Alexis Nolent, con l'intento di avere Michael Fassbender come protagonista. Sebbene fosse stato annunciato da Netflix, come parte di un nuovo accordo quadriennale del regista con la famosa casa di produzione e servizio streaming, non era ancora chiaro quando sarebbe effettivamente entrato in fase di lavorazione, considerati i tempi canonici dell'autore.

Nelle scorse ore però, il direttore della fotografia Erik Messerschmidt, che ha vinto un Oscar per Mank, il primo lungometraggio al quale ha lavorato, ha parlato con El Diario Vasco e ha confermato che tornerà a lavorare con Fincher in The Killer. Secondo Messerschmidt, le riprese inizieranno a novembre 2021 a Parigi, il che spiegherebbe la recente visita di Fincher nella capitale francese: come potete vedere in calce all'articolo, infatti, il regista si è recato a Parigi nei giorni scorsi (probabilmente, a questo punto, per esaminare le location del film) dove si è imbattuto in Lily Collins: la star di Mank si trova in Francia per girare la seconda stagione di Emily in Paris, una serie Netflix.

Se le riprese di The Killer dovessero davvero iniziare tra l'autunno e l'inverno di quest'anno, con molta probabilità il film arriverà nel 2022, quindi restate sintonizzati.