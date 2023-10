The Killer: nel nuovo film di David Fincher Michael Fassbender non sbatte mai le palpebre

Il regista David Fincher ha già lodato la prova di Michael Fassbender in The Killer, nuovo thriller poliziesco dal regista di Seven, Zodiac e Millennium in arrivo su Netflix, ma in queste ore sono ha fornito ulteriori dettagli sull'interpretazione della star.

Durante un'intervista con Empire Magazine, infatti, il maestro del thriller hollywoodiano ha rivelato che Michael Fassbender non sbatte mai le palpebre davanti alla cinepresa durante le sue scene in The Killer: una cosa a dir poco sensazionale, considerato che secondo recenti studi, risulta che la maggior parte di noi sbatte le palpebre circa 15 volte al minuto. "Gli occhi di Michael la dicono lunga sul personaggio che sta interpretando, è un attore eccezionale" ha detto Fincher alla rivista. "Può comunicare molti sentimenti contrastanti e l'espressività dei suoi occhi riesce a trasmetterle tutte quante, una alla volta."

Basato sulla graphic novel The Killer scritta da Alexis Nolent (a.k.a Matz) e illustrata da Luc Jacamon, originariamente pubblicata in francese da Editions Casterman, il film racconta la storia di un assassino a pagamento che, dopo un tragico incarico quasi fallito, dovrà affrontare i suoi mandanti (e soprattutto se stesso) in una caccia all'uomo internazionale che è molto più personale del previsto. The Killer è stato presentato in concorso alla 80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dovrebbe esordire ad ottobre in alcuni cinema selezionati (sebbene al momento manchi ancora una data ufficiale) e arriverà in esclusiva su Netflix dal 10 novembre prossimo.

