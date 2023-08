The Killer, nuovi dettagli sul remake: Nathalie Emmanuel avrà il ruolo di Chow Yun-fat!

Grazie ad una nuova intervista del produttore Charles Roven, che si è fermato a parlare con l'Hollywood Reporter anche del tanto atteso sequel di Uncharted con Tom Holland, sono emerse in queste ore nuove informazioni sul remake di The Killer di John Woo.

Il leggendario regista di Hong Kong, infatti, è entrato a far parte del ristretto club di registi che hanno fatto remake dei loro stessi film quando ha annunciato il remake di The Killer, un classico del cinema action hongkonghese che realizzò già nel 1989 in patria. Ora, grazie alle nuovi dichiarazioni di Roven, apprendiamo tantissimi dettagli inediti sul progetto che, contrariamente a quanto riportato in precedenza, non vedrà Omar Sy nei panni del protagonista. Bensì, il ruolo principale spetterà alla star di Game of Thrones e Fast & Furious Nathalie Emmanuel, che interpreterà la parte che fu di Chow Yun-fat nel film originale.

"John Woo ha deciso di rifare il suo film per rendere omaggio ai gangster new wave di Jean-Pierre Melville in cui hanno recitato Jean-Paul Belmondo e Alain Delon, che hanno avuto una forte influenza sul suo cinema e che ovviamente sono stati girati a Parigi. Questo remake è ambientato nella capitale francese, ma il regista ha avuto diverse idee per modernizzare l'originale del 1989: ad esempio, nel primo film il Killer originale era interpretato dal grande attore cinese Chow Yun-fat, ma in questo film ci sarà una killer donna con Nathalie Emmanuel. E cambiando questa dinamica, la trama è diventata molto diversa. Quindi, sebbene sia un omaggio al suo stesso film, non è propriamente un remake. Ci sono molti contenuti originali rispetto dal primo."

