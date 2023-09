The Killer, David Fincher sul nuovo thriller Netflix: 'Michael Fassbender ha un dono'

Nel corso di una recente intervista promozionale concessa ad Empire, il regista David Fincher e l'attore Michael Fassbender hanno discusso dell'attesissima uscita di The Killer, nuovo thriller Netflix ed ennesima collaborazione tra l'autore e la piattaforma di streaming on demand.

"Questo è il tipo di film che non vedevo l'ora di fare", ha dichiarato Fassbender, in una dichiarazione registrata prima dello sciopero del sindacato degli attori SAG. "Ci sono grande suspense e intrigo. E' come un lento stillicidio. Adoro questo tipo di film. Il tentativo è quello di provare a comprendere la mente di un sociopatico."

David Fincher ha aggiunto: "Gli occhi di Michael ci dicono molto sul suo talento... Il suo sguardo può contenere molte cose contrastanti e aprire un varco sulla mente del suo personaggio, i suoi occhi ci permettono di guardargli dentro. È molto simile a Daniel Craig come attore [la star di 007 ha recitato per Fincher nel thriller Millennium - Uomini che odiano le donne, ndr], entrambi sanno di poter fare sempre di meglio ad una nuova ripresa. Se tu gli dici di fermarsi mezzo centimetro prima o mezzo centimetro dopo, lui sa farlo. Oltre a questo, ha portato tantissime idee per arricchire il personaggio. Ha un dono come attore, ma oltre al talento è mosso anche da un'incredibile disciplina".

Dopo l'esordio mondiale a Venezia 2023, The Killer uscirà dal 10 novembre in esclusiva su Netflix. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Killer.