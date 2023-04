The Killer, David Fincher ha sconvolto Netflix con un test-screening: 'Ne parlano ancora'

Il nuovo thriller di David Fincher The Killer sarà distribuito in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Netflix, che secondo quanto riportato in queste ore sarebbe rimasta 'sconvolta' dalla bellezza del film durante un recente test-screening.

L'indiscrezione arriva da World of Reel, che ha ottenuto la dichiarazione di un informatore anonimo che avrebbe preso parte alla proiezione privata qualche giorno fa: "Questa proiezione di The Killer ha sconvolto lo staff, c'è gente qui che ancora ne parla" ha riportato la fonte. "È un thriller ghiacciato animato da un'atmosfera di puro terrore. È un ritorno al genere per Fincher. Ci sono elementi neo-noir, violenza molto grafica ma è anche molto divertente. Quello che mi ha colpito di più è stato l'aspetto psicologico del film, il personaggio di Michael Fassbender sta lentamente perdendo la testa e tu viene risucchiato nella sua psiche e non ne esci più. È un assassino privo di morale, un killer professionista. È affascinante come pianifica i suoi colpi e come si muove, in realtà mi ha ricordato "The American" con George Clooney. Non credo che Fincher abbia mai fatto un film come questo prima d'ora. È la sua opera più art-house fino ad oggi ma è anche molto accessibile per il pubblico grazie al fascino del personaggio principale."

Secondo quanto riportato Netflix potrebbe far debuttare The Killer al New York Film Festival di ottobre, facendogli saltare il Festival di Venezia per 'custodirlo gelosamente' in vista dell'uscita di novembre. Vi terremo aggiornati.

Nel frattempo, date un'occhiata al primo teaser di The Killer.