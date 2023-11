The Killer di David Fincher avrà mai un sequel?

The Killer è il film più visto al mondo su Netflix: di fronte a un simile successo di pubblico e di critica, in molti si chiedono se David Fincher abbia intenzione di realizzare un sequel. Assisteremo mai a un secondo capitolo della saga?

Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma l'ipotesi non è da escludere a priori. Ad avvalorarla è la serie a fumetti su cui il film è basato (Il killer, 1998-2014), perché l'opera di Matz e Luc Jacamon ha ancora molto materiale da adattare.

Un altro dettaglio conferma la possibilità: le case di produzione coinvolte (tra cui Boom! Studios, Paramount Pictures e Plan B Entertainment) hanno già realizzato numerosi sequel in passato, come Sonic - Il film 2 e Indiana Jones e il quadrante del destino, perciò potrebbero fare lo stesso col film in questione.

The Killer è diretto da David Fincher (ricordato anche per Alien 3, L'amore bugiardo - Gone Girl e Mank). Incentrata su un killer professionista, la storia ne delinea la noiosa (e a tratti bizzarra) routine giornaliera, finché un terribile errore non cambierà le carte in tavola. Nel cast ricordiamo Michael Fassbender nei panni del protagonista, a cui si aggiungono Arliss Howard, Charles Parnell, Sala Baker e Sophie Charlotte.

Nonostante il divieto ai minori di 17 anni per "forte violenza, sessualità e linguaggio scurrile", la pellicola ha ottenuto un enorme successo e ha ricevuto una Menzione speciale col premio Soundtrack Stars (SNGCI) della Mostra internazionale d'arte cinematografica; inoltre, è attualmente in concorso per il Leone d'oro.

Se non l'avete ancora letta, non perdetevi la nostra recensione di The Killer, lo straniante cinecomic che raggiunge la perfezione stilistica.