The Killer, David Fincher apre al sequel: 'Con Zodiac avevo detto basta serial killer'

David Fincher ha impiegato 20 anni a realizzare The Killer, un progetto che ha inseguito per gran parte della sua carriera grazie alla passione per la graphic novel originale a firma di Alexis Nolent e illustrata da Luc Jacamon, ma i fan potrebbero non dover aspettare così tanto per un sequel.

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Weekly, nella quale David Fincher ha anche avuto modo di commentare l'enorme successo ottenuto da The Killer su Netflix, l'autore ha lasciato intendere che The Killer potrebbe tornare con un sequel: "Ho imparato che non bisogna mai dire no a prescindere. Sono la stessa persona che, prima di Zodiac, aveva detto 'basta serial killer'. Quindi chissà, vedremo".

Zodiac è uno dei thriller a firma David Fincher, adattato dai libri di Robert Graysmith e basato sulla storia del vero serial killer che terrorizzò gli Stati Uniti d'America alla fine degli anni '60. Il riferimento alla frase 'mai più serial killer' viene dal fatto che, nonostante questo proposito, dopo aver realizzato Seven, successivamente Fincher firmò anche il lungometraggio Millennium e la serie tv Netflix Mindhunter, entrambi incentrati su omicidi seriali. Da notare poi che il fumetto che ha ispirato The Killer è composto anche da altri archi narrativi, che potrebbero far molto comodo a Netflix e Fincher nel caso in cui un sequel dovesse diventare realtà.

Prima di chiudere, vi ricordiamo che The Killer è disponibile in esclusiva su Netflix.