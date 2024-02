The Killer, per Bret Easton Ellis è 'la miglior regia sul niente che abbia mai visto'

David Fincher è tornato di recente dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo thriller, The Killer, realizzato da Paramount Pictures e disponibile alla visione su Netflix. Il film, con protagonista Michael Fassbender, ha ricevuto un'accoglienza piuttosto buona ma non sono mancate le critiche tra chi si aspettava di più.

Tra i detrattori spunta anche lo scrittore Bret Easton Ellis, che nel proprio podcast ha espresso la propria opinione sul lavoro di Fincher senza usare mezzi termini:"La miglior regia sul niente che abbia mai visto in tutta la mia vita. Come ogni film di Fincher ha una forma fenomenale, ed è montato con una precisione che ti toglie il respiro, fino a che non ti ritrovi a vederlo e chiederti 'Perché diavolo lo sto guardando?'". Nonostante alcuni commenti poco lusinghieri, David Fincher realizzerebbe un sequel di The Killer.



In fondo, ci sono dei dettagli che sono piaciuti particolarmente anche ad Ellis: i primi dieci minuti del film, il killer interpretato da Fassbender che affronta l'assassina interpretata da Tilda Swinton, e la rissa a mani nude tra due uomini all'interno di una piccola casa in Florida.

Lo stesso David Fincher ha definito il film un B-Movie, senza pretese, e il risultato è piaciuto a parecchi ed è stato invece bocciato da alcuni fan, anche tra gli aficionados del regista di Seven e Gone Girl.



Non perdetevi la nostra recensione di The Killer di David Fincher; il film lo potete trovare nella libreria streaming di Netflix.