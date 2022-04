The Kill Room: reunion di Pulp Fiction nel dark comedy thriller con Joe Manganiello

Per gli amanti di Pulp Fiction, c'è un nuovo progetto in arrivo per il settore dei dark comedy thriller che metterà in scena una reunion dal cast di Quentin Tarantino cui si aggiunge anche Joe Manganiello (Justice League). Si tratta di The Kill Room, rocambolesco piano criminale che si unisce alle gallerie d'arte.

Dei tanti siparietti che si potrebbero citare, la reunion di Pulp Fiction che ha portato John Travolta, Uma Thurman e Samuel L. Jackson sul palco del Dolby Theatre è stato uno dei pochi momenti capaci di strappare un sorriso durante la disastrosa cerimonia degli Oscar 2022. Forse galvanizzata da quel momento, anche se sicuramente il progetto era in sviluppo già da diverso tempo, Yale Entertainment ha annunciato l’imminente inizio riprese di un film che riporterà in scena due di quei tre protagonisti. E che, almeno per genere, potrebbe ricordare il dark comedy thriller alla Quentin Tarantino.

Al fianco di Samuel L. Jackson e Uma Thurman si aggiunge però anche il Joe Manganiello che sarebbe dovuto diventare il villain principale del Batman di Ben Affleck mai realizzato. Scritto da Jonathan Jacobson e sarà diretto da Nicol Paone, The Killer Room tratterà la storia di un sicario (Manganiello), del suo capo (Jackson) e di un mercante d'arte (Thurman) il cui piano di riciclaggio di denaro si trasforma accidentalmente in un’avventura notturna fra le gallerie d’avant-garde, costringendo il personaggio di Thurman a conciliare il mondo dell’arte con quello della criminalità underground.

Gli accordi distributivi del progetto saranno venduti alla prossima edizione del Festival di Cannes ormai imminente, mentre le riprese dovrebbero iniziare nel corso di questa primavera a New York e nel New Jersey. Sulla base di questi pochi elementi, dal cast alla trama, quali sono le vostre aspettative sul progetto? Ditecelo nei commenti!