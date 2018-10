The Kid Who Would Be King: primo trailer per il nuovo attesissimo film di Joe Cornish!

Pochi secondi fa la 20th Century Fox ha pubblicato online il primo trailer dell'attesissimo The Kid Who Would Be King, il secondo film dell'apprezzato regista Joe Cornish.

Come al solito, potete trovare il video in questione in calce all'articolo.

The Kid Who Would be King segue le vicende di Alex, un ragazzino inglese di dodici anni che deve affrontare i problemi giornalieri dei ragazzi della sua età. Tutto quello che sembra insormontabile per lui passerà in secondo piano nel momento in cui entrerà in possesso della mitica spada Excalibur. Ora, con la spada più potente della storia tra le mani, per Alex inizierà un'epica avventura dal momento in cui lui e e suoi amici se la dovranno vedere con una villain medievale di nome Morgana, che vuole distruggere il mondo.

Il film vede Louis Serkis (Alice Attraverso lo Specchio) nei panni del protagonista Alex, con l'esordiente Dean Chaumoo nel ruolo del suo migliore amico Bedders. Inoltre, il cast comprende anche Tom Taylor (La Torre Nera) e Rhianna Doris nei panni di Lance e Kaye. Angus Imrie interpreta una versione giovane del mago Merlino, mentre Sir Patrick Stewart sarà la versione adulta. Rebecca Ferguson veste i panni della malefica Morgana.

Scritto e diretto da Joe Cornish (Attack the Block), The Kid Who Would Be King arriverà nelle sale britanniche il 15 febbraio 2019. Per il momento non è ancora stata comunicata una data di uscita italiana.