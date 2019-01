The Kid Who Would Be King: nuova featurette per il film di Joe Cornish

La 20th Century Fox ha pubblicato online un nuovo video promozionale per The Kid Who Would Be King, nuovo film di Joe Cornish, autore dell'acclamato Attack the Block.

Come al solito, potete visionare la clip in calce all'articolo.

The Kid Who Would Be King segue le vicende di Alex, uno studente inglese di 12 anni che, per caso o per destino, scoprirà la mitologica spada di Excalibur. La sua vita cambierà per sempre, rendendo i problemi di ogni giorno insignificanti. Con la più potente spada della storia nelle sue giovani mani, Alex diventerà il protagonista di un’epica avventura che vivrà al in compagnia dei suoi amici: insieme a loro dovrà trovare un modo per fermare la temibile Morgana, una strega decisa a distruggere il mondo.

Il protagonista è interpretato dal giovanissimo Louis Serkis, con l'esordiente Dean Chaumoo nei panni del suo amico Bedders. Tra i giovani guerrieri troviamo anche Tom Taylor e Rhianna Doris nel ruolo Lance e Kaye. Il cast del film include anche Angus Imrie, Patrick Stewart nei panni di Merlino e Rebecca Ferguson in quelli della malefica Morgana.

Scritto e diretto da Joe Cornish, che nella sua carriera ha anche co-scritto Le avventure di TinTin - Il segreto dell'Unicorno e Ant-Man, The Kid Who Would Be King esordirà nelle sale britanniche il 15 febbraio, mentre per la distribuzione italiana dovremo attendere il prossimo 4 aprile.