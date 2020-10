The Kid Detective, un mistero fuori portata nel primo trailer del film con Adam Brody

"Sta seguendo gli indizi, ma non riesce a cogliere i suggerimenti". Questa la tagline che accompagna il primo trailer ufficiale The Kid Detective, interessante pellicola dai toni noir presentata al Toronto International Film Festival 2020 che vedrà come protagonisti Adam Brody e Sophie Nelisse.

Questa la sinossi: "Un ex detective prodigio (Brody), ore 31enne, continua a risolvere gli stessi banali misteri tra i postumi di una sbornia e gli attacchi di autocommiserazione. Fino a quando un'ingenua cliente (Nelisse) gli presente il suo primo caso "adulto": scoprire chi ha brutalmente ucciso il suo ragazzo."

Dopo la sua anteprima a Toronto, il film ha ottenuto delle recensioni positive ed è stato paragonato per inventiva a Brick - Dose mortale, il noir di Rian Johnson (Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Knives Out) con protagonista Joseph Gordon-Levitt.

Noto per i suoi ruoli in teen drama come The O.C. o Una mamma per amica, Brody l'anno scorso è apparso sul grande schermo nella commedia horror Finché morte non ci separi e nel film DC Shazam!.

Scritto e diretto da Evan Morgan al suo debutto alla regia di un lungometraggio, The Kid Detective sarà distribuito nelle sale american da Sony Pictures a partire da questo venerdì, 16 ottobre. Cosa ne pensate di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.