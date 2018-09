The Kept: Angelina Jolie interprete e produttrice del film

Angelina Jolie, star di Maleficent e Maleficent 2, ha firmato per interpretare un nuovo film, The Kept, del quale sarà anche produttrice, secondo quanto riportato da Deadline.

The Kept è l'adattamento di un romanzo datato 2014 scritto da James Scott, la cui storia parla di un killer che, nell'inverno del 1897 se ne va in una fattoria isolata. Elspeth Howell, una donna che fa l'ostetrica, torna a casa (nella suddetta fattoria), solo per trovare i quattro figli e il marito morti, uccisi dall'assassino. Anche lei viene ferita dall'uomo e il figlio di lei sopravvissuto, il dodicenne Caleb, prima si prende cura di lei e poi la aiuta a cercare l'assassino.

Recentemente Angelina Jolie ha lavorato al sequel del film Disney Maleficent, Maleficent 2, al fianco di Elle Fanning. L'attrice ha anche diretto il suo primo lungometraggio tempo fa, Unbroken, film del 2014. non appena avremo ulteriori aggiornamenti su The Kept ve lo comunicheremo tempestivamente.