The Karate Kid, Ralph Macchio rivela: 'Robert Downey Jr. e Nicolas Cage fecero il provino'

La carriera di Ralph Macchio non sarebbe stata la stessa senza The Karate Kid: il protagonista del film cult del 1984 è universalmente conosciuto come il volto di Daniel LaRusso, recentemente tornato in auge anche grazie al devastante successo di Cobra Kai. La storia, però, avrebbe potuto prendere una piega diversa.

Comprensibilmente, infatti, Macchio non era il solo volto giovane di Hollywood in lizza per il ruolo di protagonista nel film: insieme a lui c'erano un bel po' di colleghi, tra cui gente che qualche anno dopo avrebbe messo in curriculum successi davvero niente male come Robert Downey Jr, Nicolas Cage e Charlie Sheen.

"Mi scelsero molto presto, entrai quasi subito nel cast, ma una volta ero a una di quelle prove che fai quando non sei ancora stato preso ufficialmente. Ricordo di aver visto Charlie Sheen all'esterno del bungalow del produttore Jerry Weintraub, pensai: 'Cosa ci fa Charlie qui?' Poi Nic Cage, penso, e Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. fece anche dei provini per il mio ruolo ne I Ragazzi della 56esima Strada" ha ricordato Macchio.

Tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti di come sono andate le cose, non trovate? Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di The Karate Kid - Per Vincere Domani.