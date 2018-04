The Karate Kid: Ralph Macchio ammette che il calcio della gru era da squalifica

Daniel LaRusso doveva essere squalificato nel Torneo di Karate Under 18 in The Karate Kid del 1984, per quel calcio della gru rifilato a Johnny Lawrence? Sull'argomento i fan del cult anni '80 hanno discusso per oltre trent'anni. Ora, prima della première della serie revival Cobra Kai, The Wrap ha chiesto l'opinione di Ralph Macchio.

All'interprete di Daniel LaRusso è stato chiesto quale sia la sua opinione sulla mossa vincente insegnatagli dal maestro Miyagi (Pat Morita). E la risposta di Ralph Macchio è stata sorprendente:"Nella lista delle cose da evitare che ci ha detto l'arbitro prima dell'incontro c'era sicuramente quella di 'non colpire al volto'".

Poi ha aggiunto, ridendo:"Però non so se parleremmo di quel film dopo 34 anni se ciò non fosse accaduto".

L'attore ha elogiato il regista per aver fatto 'ciò che era giusto' per consolidare la pellicola nella cultura pop:"Mi piace il fatto che abbiamo girato questo film nel 1983, l'abbiamo fatto uscire nel 1984 e nel 2018 la gente ancora ne parla e discute".

Il tema del calcio della gru sarà ancora centrale nella serie revival Cobra Kai, pronta a debuttare su YouTube Red il 2 maggio?

"C'è un riferimento nei primi episodi..." afferma Macchio "C'è una scena in cui Johnny dice 'Quel calcio illegale?' e io dico 'Che mi dici di quel gomito sul ginocchio? Era ugualmente illegale. Non ti è permesso di afferrare la gamba di qualcuno e mettere il gomito sul ginocchio ferito'".

Cobra Kai vedrà per protagonisti nuovamente i personaggi di Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). Scritta da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Scholossberg, Cobra Kai comprende nel cast anche Xolo Mariduena, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler e Mary Mouser, con Ed Asner guest star. La trama è ambientata trent'anni dopo e vedrà il ritorno di Johnny nel mondo del karate.

Il franchise originale comprende i film Per vincere domani - The Karate Kid (1984) diretto da John G. Avildsen, Karate Kid II - La storia continua... (1986) di John G. Avildsen, Karate Kid III - La sfida finale (1989) di John G. Avildsen, Karate Kid 4 (1994) di Christopher Cain e The Karate Kid - La leggenda continua (2010) di Harald Zwart.