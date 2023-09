The Karate Kid, la presenza nel cast di una star diede accesso a luoghi esclusivi

The Karate Kid - La leggenda continua, nonostante sia un reboot della storia che il pubblico conosce, ha avuto la possibilità di girare in alcuni luoghi diventare iconici. Questo è avvenuto in particolare grazie alla presenza nel cast e nella produzione di un volto notissimo del cinema orientale.

Mentre dopo 12 anni sembra essere previsto un sequel di Karate Kid, si è tornato a parlare del film del 2010 che ha sfruttato tantissimo la presenza nel cast di Jackie Chan. Grazie al suo status di star, già altissimo in Occidente ma ancor più affermato in Oriente, l'attore ha avuto la possibilità di avere accesso a tantissimi set che, solitamente, non vengono mai messi a disposizione per le riprese dei film. Insomma, essere Jackie Chan gli aperto delle porte inaspettate.

Uno di questi set, infatti, era stato ambientazione principale de L'Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci, vero e proprio classico della storia del cinema del '900. Karate Kid - La leggenda continua è stato, infatti, il primo film ad essere girato nella città proibita dopo la pellicola di Bertolucci girata nel 1987. Insomma, il valore che Jackie Chan ha sulla cultura orientale ha sicuramente aiutato ad ottenere l'accesso a luoghi esclusivi che difficilmente sono raggiunti dalle produzioni hollywoodiane.

