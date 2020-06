The Karate Kid, Charlie Sheen o Sean Penn al posto di Ralph Macchio? I retroscena sul cult

Questa sera torna nelle tv italiane The Karate Kid - Per vincere domani, uno dei più amati cult generazionali degli anni '80 e primo capitolo della saga che ha reso celebre l'allora giovane Ralph Macchio.

Il film segue le vicende di Daniel LaRusso, un ragazzo del New Jersey che si trasferisce con la madre a Los Angeles. Dopo aver conosciuto la giovane Ali se ne innamora, ma inizia ben presto a subire gli attacchi del suo fidanzato, campione di karaté. Il ragazzo, stanco di dover fuggire dai ripetuti agguati della banda, si rivolge al tuttofare Miyagi, un maestro orientale che gli insegna a modo suo i segreti delle arti marziali.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi i retroscena e le curiosità più imperdibili sulla pellicola:

La celebre automobile gialla del film, una Ford Super Delux del 1948 donata dal maestro Myiagi a Daniel per il suo compleanno, in seguito è stata regalata davvero a Ralph Macchio dalla produzione, ed è ancora in suo possesso.

Lo studio voleva eliminare la scena in cui Miyagi si ubriaca , ma il regista John G. Avildsen decise di mantenerla nel film perché credeva che avrebbe permesso a Pat Morita di ottenere una nomination agli Oscar, cosa che in effetti accadde.

Stando a William Zabka, la sua interpretazione di Johnny Lawrence dà ancora fastidio a molte persone, tanto che alcuni lo avrebbero addirittura aggredito: l'attore ha dovuto convincerli che il ruolo è stato scritto appositamente per la pellicola.

Ai provini per il ruolo del maestro Miyagi partecipò anche Toshiro Mifune, tuttavia il regista trovò la sua versione troppo seria e troppo simile alle sue celebri interpretazioni dei film di Akira Kurosawa.

Il ruolo di Daniel LaRusso fu inizialmente offerto a Charlie Sheen e Sean Penn, i quali però rifiutarono. In un'intervista, Penn dichiarò che trovava Ralph Macchio "uno dei più grandi attori viventi".

L'idea di realizzare The Karate Kid è nata dal produttore Jerry Wintraub, che nel 1983 sentì la notizia di un ragazzo "magrolino" diventato un artista marziale per combattere il bullismo.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di The Karate Kid - Per vincere domani.