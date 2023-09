The Judge, Robert Duvall non ricordava di aver già conosciuto Robert Downey Jr!

The Judge è stato uno dei pochi film, nel periodo di massima attività di Robert Downey Jr nei panni di Iron Man, in cui l'attore ha interpretato ruoli diversi da quello del miliardario. Nonostante l'incredibile fama in quel periodo, Robert Duvall ammise di non ricordare di aver già incontrato Downey.

Dopo aver rifiutato di avere come co-protagonista Jack Nicholson per The Judge, l'attore, che ha vestito nel film anche i panni di produttore con la sua casa di produzione Team Downey, ha scelto un altro veterano del cinema come Robert Duvall. Nella pellicola i due interpretano un padre e un figlio dal rapporto molto complicato costretti a "riunirsi" dopo la morte della madre e una pesante accusa di omicidio.

Nonostante non fosse stata la prima volta in cui i due attori avevano lavorato insieme Duvall ammise di non ricordare di aver mai incontrato Downey prima del film. Entrambi sono apparsi insieme in Conflitto di Interessi (1998) e Le regole del gioco (2007). Durante una intervista al Graham Norton Show, Duvall ha fatto ironia su questa sua dimenticanza facendogli dei complimenti su come "si è saputo ripulire" da quando si erano incontrati la prima volta se non l'aveva riconosciuto. Nel corso della sua gioventù, infatti, Downey ha fatto parte di quel gruppo di giovani pupilli hollywoodiani che, nonostante l'enorme talento, si rifugiavano in alcool e droghe.

