The Judge: quella volta che Robert Downey Jr. rifiutò Jack Nicholson come co-protagonista

Sia Robert Downey Jr. che Jack Nicholson sono a loro modo due interpreti straordinari e fortemente carismatici, e in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Collider, il regista David Dobkin ha rivelato che i due stavano quasi per lavorare insieme nel suo The Judge, un buon dramma ormai targato 2014.

Dobkin ha infatti rivelato che Nicholson era in trattative per interpretare il ruolo del Giudice Joseph Palmer, poi andato a (uno straordinario) Robert Duvall, ma a quanto pare il veterano di Hollywood voleva apportare molte modifiche alla sceneggiatura prima di accettare la parte. Dice il regista:



"Abbiamo avuto due incontri con Nicholson. La prima volta era intenzionato a revisionare la sceneggiatura molto più di quanto volessimo fare noi, il che era fonte di estrema preoccupazione. Quando io e Robert Downey Jr. ci siamo seduti una seconda volta con lui abbiamo scelto di difendere il materiale che avevamo, perché eravamo preoccupati di dove saremmo dovuti arrivare per rendere felice Jack. Avevo ottenuto Robert come protagonista, il film aveva luce verde e non avevo alcuna intenzione di tornare a riscrivere il film".



E continua: "Sono state però delle conversazioni davvero divertenti. Jack è un vero storyteller. Il suo era però un film diverso. Non erano appunti giusti o sbagliati, solo diversi. Un film un po' isolato. Un po' più piccolo. Diverso da quello che avevamo in mente noi. Interessante, comunque. Ricordo che, non appena usciti da casa di Jack, ho guardo Robert negli occhi e gli ho detto 'non lo so...'. Avevamo lavorato a quella sceneggiatura per due anni. Non ero convinto di voler tornare a riscrivere. E Robert mi guarda e mi dice 'non, non lo siamo. Chi è il prossimo?'. Io ho risposto 'deve essere Bobby Duvall" e lui 'ok, andiamo', ed è così che è andata".



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Vi lasciamo alla recensione di The Judge.