The Joker, Todd Phillips annuncia l'inizio della produzione del film con Joaquin Phoenix?

Appena tre giorni fa vi abbiamo riportato alcune immagini (via Just Jared) che ritraevano il poliedrico Joaquin Phoenix abbastanza dimagrito, segno di un imminente inizio dei lavori per l'attesissimo The Joker, ma quest'oggi a dare notizia ufficiosa dell'inizio della riprese ci ha pensato il regista Todd Phillips.

Il regista e sceneggiatore non è solito aggiornare particolarmente spesso il suo profilo social, ma ultimamente è finito sotto gli occhi dei riflettori proprio grazie a The Joker che vedrà la star di The Master vestire i panni del clown criminale, quando ancora era un comico fallito e non uno dei più grandi antagonisti che la storia del fumetto ricordi. La storia si ispirerà in parte al The Killing Joke di Alan Moore, che tanto ha influenzato il personaggio e anche la scrittura generale dei migliori villain a fumetti.



Phillips ha comunque condiviso una foto via Instagram che lo ritrae in bianco e nero avvolto in una tenue nuvola di fumo. A darci l'idea che stia parlando della produzione del film è la didascalia che recita "ci siamo" unita al fatto che il regista, come spiegavamo, aggiorna il profilo solo poche volte.



The Joker vedrà nel cast anche Robert De Niro, Zazie Beetz, Marc Maron, Frances Conroy e Bryan Callen, per un'uscita prevista nelle sale americane il 4 ottobre 2019. Nei prossimi mesi potremmo forse avere una prima occhiata dal set di Phoenix nei panni del personaggio, ma per ora non ci resta che attendere pazientemente nuove informazioni.