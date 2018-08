The Joker: Alec Baldwin fuori dall'origin movie con Joaquin Phoenix

Sono passati solo due giorni dall'annuncio del casting di Alec Baldwin nei panni di Thomas Wayne, il padre di Batman, ruolo che avrebbe dovuto interpretare nell'origin movie sul Joker, che vedrà protagonista Joaquin Phoenix.

Come sapete, The Joker è un film origin a basso budget (saranno spesi circa 50 milioni di dollari per produrlo), che non vedrà grandiosi effetti speciali da cinecomic come siamo abituati negli ultimi tempi, ma parlerà dell'oscuro background del Principe del Crimine, ruolo interpretato da Joaquin Phoenix in questa iterazione, parallela a quella del DC Extended Universe, affidata invece a Jared Leto.

Solo due giorni fa la notizia "bomba" era che Thomas Wayne, il padre di Bruce Wayne, sarebbe stato interpretato da Alec Baldwin. oggi però, secondo un report di USA Today, l'attore avrebbe dichiarato: "Non sono più nel progetto, non farò più quel film.Sono certo che ci sono almeno 25 persone che possono tranquillamente interpretare quel ruolo."

Thomas Wayne è entrato per la prima volta nel mondo dei fumetti nel 1939. Padre di Bruce Wayne e marito di Martha Wayne, lui è un geniale fisico e filantropo di Gotham City. L'omicidio suo e di sua moglie ispirerà il figlio Bruce a combattere il crimine nei panni di Batman.

Per quanto riguarda il motivo che avrebbe spinto Baldwin a ritrattare e a tirarsi fuori dal progetto, pare siano intervenuti problemi di "scaletta", impegni pregressi, cioè.

Vedremo se saranno diramati nei prossimi giorni ulteriori dettagli sulla vicenda. Per adesso non ci resta che attendere e vedere se verrà presto trovato un degno sostituto.