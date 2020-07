The Italian Job: Mark Wahlberg vomitò sul set, rivela Charlize Theron: ecco perché

Non c'è pace per il povero Mark Wahlberg: dopo essere stato preso in giro da Chris Pratt per le sue allergie arriva anche Charlize Theron a raccontare un dettaglio spiacevole su di lui mentre si trovava sul set di The Italian Job.

I due hanno lavorato fianco a fianco nel film del 2003, ma sembra proprio che l'attrice si sia divertita molto più di lui a fare acrobazie con le Mini Cooper e le auto presenti. La possibilità di recitare in un film d'azione del genere è stata un'opportunità che non si è lasciata sfuggire, godendosi la possibilità di eseguire spesso gli stunt in prima persona, senza l'aiuto di controfigure. Qualcosa che è rimasto invece indigesto a Wahlberg, come ha rivelato Theron in un'intervista per IGN:

"Ricordo vividamente quando Mark Wahlberg, nel mezzo della nostra sessione di addestramento, accostò l'auto e vomitò per la nausea dovuta all'esecuzione dei 360".

Nella pellicola sono molte le sequenze spericolate che vedono protagonisti i due, ma eseguire i famosi giri sul posto non è proprio andato a genio all'attore. Chissà se alla fine ha superato la cosa o se è rimasto traumatizzato dall'esperienza.

Il bello è che Charlize Theron ha accusato certi produttori di film d'azione proprio perché non la ritenevano allo stesso livello dei colleghi uomini e programmavano per lei delle sessioni di addestramento in più. Nonostante tutto non ebbe problemi neanche nelle sessioni più impegnative.