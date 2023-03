The Italian Job, come sono stati realizzati gli inseguimenti acrobatici del film?

The Italian Job del 2003 è da molti ricordato per essere un film d'azione capace di coinvolgere lo spettatore in incredibili inseguimenti. Pare che la realizzazione di quelle scene sia stata molto più complicata di quello che possa sembrare soprattutto per gli interpreti principali del film.

Molte volte, quando sul grande schermo si realizzano inseguimenti e momenti di guida acrobatica, si tende ad affidarsi ad un team di professionisti in modo da non incorrere in problemi di sicurezza e, soprattutto, per realizzare il prodotto qualitativamente più alto possibile. Pare che per The Italian Job, invece, si fosse deciso che gran parte delle scene di car stunt dovessero essere fatte dagli attori protagonisti. Anche se nel film figurano interpreti abituati a questo genere di cose, come Jason Statham che ha svelato qual è stato il suo stunt più pericoloso, fondamentale è stato un duraturo e costante allenamento.

Tutti i protagonisti sono stati sottoposti ad un corso intensivo di guida acrobatica per imparare tutte le tecniche principali del mestiere da utilizzare durante le riprese e tutti i metodi per attuare le "acrobazie" in sicurezza. In aggiunta al resto del cast, Jason Statham ricevette anche delle lezioni private da Damon Hill ex pilota di Formula 1 campione del mondo. Nonostante tutti gli sforzi però tutti i membri della troupe hanno ammesso quanto la guidatrice migliore fosse senza ombra di dubbio Charlize Theron. Problema differente ha riguardato l'attore Yasiin Bey che, essendo nato e cresciuto a New York, non aveva mai avuto la necessità di avere la patente. Per questo motivo l'interprete fu costretto ad una lunga trafila che lo costrinse anche ad imparare a guidare.

Charlize Theron raccontò di esser stata multata dopo le riprese di The Italian Job poiché aveva perso totalmente l'abitudine nel guidare piano rispettando i limiti di velocità e sicurezza. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!