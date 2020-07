The Italian Job, Charlize Theron multata dopo le riprese: 'Non sapevo più andare piano'

L'adrenalina è come una droga, in un certo senso: una volta provatone l'effetto difficilmente si riesce a farne a meno. Il rischio, per chi è abituato ad andare a mille all'ora sul set, è dunque quello di voler riprovare quel brivido anche nella vita di tutti i giorni: per informazioni chiedere a Charlize Theron.

L'attrice ha avuto più volte a che fare con film ad alto tasso d'azione, si pensi ad esempio a quell'orgia frenetica e ansiogena che è Mad Max: Fury Road, ma anche a quello che è ormai un piccolo classico del poliziesco recente, ovvero The Italian Job.

Theron dovette divertirsi parecchio nei panni di Stella Bridger... Forse anche un po' troppo! Pare infatti che, una volta uscita dal set del film con Mark Wahlberg ed Edward Norton, la nostra fosse solita spingere un po' più del dovuto il piede sull'acceleratore, probabilmente senza neanche rendersene conto: la stessa Theron dichiarò infatti di aver praticamente dimenticato, in quel periodo, come si facesse a guidare piano! Il risultato? Due belle multe per aver superato di ben 40 miglia orarie il limite di velocità.

Insomma, per le prossime volte non possiamo che consigliare alla bella e brava Charlize una bella camomilla prima di rientrare a casa dal set! Problemi di codice della strada a parte, comunque, vediamo quali sono state fino ad oggi le migliori interpretazioni di Charlize Theron secondo noi.