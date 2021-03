The Island: quella volta in cui Michael Bay disse no al topless di Scarlett Johnansson

Scarlett Johansson era davvero giovanissima mentre girava The Island, aveva appena compiuto 20 anni ed era nel pieno del suo splendore che diciamocelo, di certo non è passato col tempo. A quel tempo però Michael Bay decise di non concedere ai telespettatori maschili un'enorme goia, privandoli del topless della sensualissima attrice.

Questo particolare aneddoto è stato raccontato nel corso di un'intervista ad Empire, ammettendo che era stata proprio la Johansson a proporre di restare completamente nuda, pur di non indossare gli indumenti di scena che le erano stati forniti. Bay all'epoca dovette dire di no all'attrice per evitare di incorrere in problemi per il rating di The Island.

"Tutta la situazione era strana. Il famoso regista viene chiamato dall'attrice nella roulotte prima della scena d'amore... Io ero lì che pensavo alla scena d'amore tra Scarlet e Ewan e all'improvviso sento urlare e la vedo arrivare verso di me strepitante 'Non ho nessuna intenzione di mettermi questo caz*o di reggiseno nero da due soldi, ok? La faccio nuda!' e io le dico 'Scarlett, figliola, non puoi denudarti: il film sarà un PG13!'. Classica storia... Devo ammettere che Scarlett Johansson è una tipa esuberante".

Probabilmente Bay non avrebbe voluto privare il pubblico di questa meravigliosa visione ma il dovere ha avuto la meglio e dettato dunque la sua scelta finale. Voi avreste fatto lo stesso al posto del buon Michael? Intanto, date uno sguardo ai film da non perdere di Scarlett Johanson.