The Island, Johannson e McGregor dovevano recitare come 'bambini'

Film adrenalinico, sci-fi, ricco di tensione e di colpi di scena: parliamo di The Island, progetto diretto da Michael Bay che vede un cast stellare: Ewan McGregor e Scarlett Johannson. A questi due, nello specifico, era stata data un'indicazione a dir poco particolare per l'interpretazione dei loro personaggi.

"Ragionate da bambini", avrebbe suggerito loro il regista. Per chi non conoscesse bene la storia, i due interpretano (anche) dei cloni che però, essendo 'nati' da poco, sono essenzialmente molto poco maturi. Da qui, l'innocenza e la purezza di alcuni dei loro comportamenti, giustificata e comprensibile solo quando questo 'piccolo' particolare viene compreso dall'audience. Ad ogni modo, recitare con questa indicazione sembra essere stato divertente per i due attori.

The Island non ha riscosso chissà quanto successo al botteghino, è infatti stato definito come l'unico flop nella carriera di Michael Bay. Il film infatti richiese 126 milioni di dollari per la sua realizzazione, ma ne incassò solamente 163, non raggiungendo quindi la cifra iniziale. Una cattiva campagna promozionale? Un tempismo sbagliato nel mercato? Questo è rimasto un mistero.

