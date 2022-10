The Island: Joaquin Phoenix e Rooney Mara protagonisti nel nuovo thriller di Pawlikowski

Nonostante lo slittamento dell'inizio delle riprese di Joker: Folie à Deux, all'agenda di Joaquin Phoenix si è appena aggiunto un altro lavoro. In compagnia della sua dolce metà Rooney Mara, l'attore sarà il protagonista del prossimo film di Pawel Pawlikowski.

Per The Island, thriller prodotto da FilmNation Entertainment e diretto dal regista di Cold War Pawel Pawlikowski, il cast è di primo ordine: Joaquin Phoenix e Rooney Mara, sono stati da poco annunciati come i protagonisti della pellicola. I due attori condivideranno quindi non solo il privato, ma anche il set di un film che dovrebbe vedere l'inizio delle riprese non prima della fine di quest'anno.

Secondo una sinossi rilasciata in concomitanza con l'annuncio parziale del cast, il film seguirà un'attraente coppia americana degli anni '30 che, voltando le spalle alla civiltà, costruirà il proprio paradiso privato su un'isola deserta. Un milionario di passaggio sul suo yacht li trasformerà inavvertitamente in una 'notizia da giornale scandalistico' e una sedicente contessa arriverà all'improvviso con i suoi due strani amanti, con l'intenzione di conquistare l'isola e costruire un hotel di lusso. Questa 'contessa' europea ed il suo entourage inizieranno presto a minacciare l'Eden che la coppia ha costruito, scatenando una guerra psicologica tra seduzione, gelosia, infedeltà, tradimento e infine omicidio, mentre la natura stessa si rivolterà contro gli intrusi dell'isola.

Partendo dal cast, passando per la regia e arrivando alla trama, tutto lascia presagire che tale progetto potrebbe rivelarsi uno dei film di punta dei prossimi anni. In attesa di ulteriori aggiornamenti sul progetto, vi ricordiamo che Rooney Mara sarà Audrey Hepburn nel biopic diretto da Luca Guadagnino per Apple.