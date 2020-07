The Island con Ewan McGregor, ecco perché fu l'unico flop in carriera di Michael Bay

Questa sera sul Canale 20 di Mediaset alle 21:05 verrà trasmesso The Island, film distopico-fantascientifico diretto da Michael Bay e con protagonista un duo di star del calibro di Ewan McGregor e Scarlett Johansson, ma nonostante tutto il film si rivelò un pesante flop al botteghino, l'unico nella carriera del regista.

All'indomani del successo stratosferico di Bad Boys II, Michael Bay si mise immediatamente al lavoro su un film di fantascienza per la prima volta nella sua carriera di cineasta. La pellicola che ne venne fuori fu appunto The Island, ambientato in una società distopica in cui i ricchi e i potenti della Terra "coltivavano" dei cloni di loro stessi in dei laboratori per poi prenderne gli organi vitali qualora avessero avuto bisogno di un trapianto o robe simili. Una fantascienza che richiama i grandi classici degli anni '70 (viene anche in mente il cult La fuga di Logan), ma unita al ritmo frenetico e fracassone a cui Bay ci aveva già abituato.

Il film poteva contare anche sulle interpretazioni di due star in ascesa continua come Ewan McGregor e Scarlett Johansson: all'epoca il primo era reduce dalla conclusione della trilogia prequel di Star Wars mentre la seconda era in ascesa grazie al successo di Lost in Translation (ma non era ancora approdata alla Marvel). Nonostante queste ottime premesse, tuttavia, il film si rivelò un flop al botteghino, il primo nella carriera di Michael Bay: costato circa 126 milioni di dollari, il film riuscì a incassarne solamente 163 milioni, non riuscendo a rientrare nelle spese (ricordiamo che la metà degli incassi va agli esercenti cinematografici).

Alcuni avanzarono qualche ipotesi sui motivi di tale insuccesso, come fece Edward Jay Epstein della rivista Slate, il quale si scagliò contro una campagna promozionale decisamente povera secondo gli standard a cui Bay aveva abituato. Questi lamentava che il pubblico non fosse pienamente a conoscenza dell'uscita del film e che il trailer accennava veramente poco alla trama del film. Poco male, i film successivi di Bay conquisteranno altri record al box-office.