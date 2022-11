The Iron Claw: Zac Efron è il wrestler Kevin Von Erich nella prima immagine del biopic

A24 ha diffuso in rete la prima immagine ufficiale di Zac Efron nei panni del Golden Warrior, aka Kevin Von Erich. Stiamo parlando del film biografico The Iron Claw, che racconterà la storia della dinastia della famiglia di wrestler Von Erich con Efron nei panni di Kevin e Jeremy Allen White in quelli di Kerry. L'uscita è prevista per il 2023.

Nella prima immagine, la corporatura muscolosa di Efron viene messa in risalto mentre lo vediamo a mezz'aria, mentre stordisce il suo avversario con una mossa impressionante. Efron ha recentemente attirato l'attenzione dei social media quando le foto sul set hanno rivelato la sua pettinatura a scodella, che corrisponde allo stile e all'epoca del vero Von Erich. Sebbene Von Erich non sia molto coinvolto nel film in uscita, ha recentemente elogiato Efron attraverso TMZ, dicendo: "Non sono mai stato così bello. Ma lui è stato bravissimo, deve aver lavorato molto duramente".

Il cast di The Iron Claw, attualmente in produzione, comprende anche Holt McCallany, Maura Tierney e Lily James. Il film è diretto e scritto dal regista Sean Durkin, noto soprattutto per il film del 2011 La fuga di Marta che vedeva Elizabeth Olsen nel ruolo di protagonista. A24 e Access Industries stanno co-finanziando il film e i produttori di A24 sono Tessa Ross, Derrin Schlesinger e Harrison Huffman. Il film è stato sviluppato da House Productions con il supporto di Access Entertainment e BBC Films.

Come detto, del cast fa parte anche Jeremy Allen White, attualmente su Disney+ con l'imperdibile serie The Bear.

Zac Efron ha confessato il desiderio di debuttare nel Marvel Cinematic Universe. In una recente intervista l'ex-star di High School Musical ha detto: "Amo l'universo Marvel. Sono un fan della Marvel da quando ho iniziato a muovere i primi passi. Se arrivasse il personaggio giusto e loro volessero rendermi parte di questo straordinario mondo, coglierei l'opportunità al volo, senza pensarci due volte".

I fan sono rimasti molto delusi quando Zac Efron non è stato scelto come Adam Warlock, preferendo invece al suo posto Will Poulter. In molti volevano infatti che quella che un tempo è stata una delle star più luminose di Disney Channel potesse finalmente tornare all'ovile, vestendo i panni del personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby.