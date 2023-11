The Iron Claw, ora Zac Efron vuole il wrestling: 'Chiamate la WWE!'

Da High School Musical a The Iron Claw: Zac Efron ne ha fatta di strada. Nel nuovo capitolo della sua carriera attoriale interpreterà Kevin Von Erich, il noto wrestler. Insieme a lui ci sarà anche Jeremy Allen White nei panni di Kerry. Il cast si è messo a raccontare della preparazione del film e del loro bisogno di 'vero' wrestling.

"Il primo giorno in cui siete venuti a lavorare sono rimasto a bocca aperta. Saltavate dalle corde e raggiungevate dei traguardi assurdi", rivela Zac Efron in una recente intervista per EW.

A rispondergli è Jeremy Allen White:"Abbiamo passato un po' di tempo [ad allenarci] a Los Angeles. Ma non so, Zac, non ti ho mai visto non bravo in qualcosa".

La conversazione, esilarante, continua così:

Efron: "Abbiamo un filmato iPhone piuttosto divertente di noi che vediamo il nostro wrestling per la prima volta"

White: "Ho pensato: 'Oh, è così che appariamo. Abbiamo del lavoro da fare'".

Alla conversazione si è poi aggiunto anche Harris Dickinson, che interpreterà David Von Erich: "Mi sono sentito come se mi stessi lamentando molto durante il processo, ma mi ha fatto male. È più difficile quando non puoi stringere la testa di qualcuno per davvero, quindi devi creare l'idea che stai infliggendo dolore solo con la stretta della mano e la scossa. Dopo un po', ti vengono i crampi agli avambracci e ti senti sciocco, tipo "Il mio braccio! Non posso più farlo!".

White: "[Wrestling vero?] Mi ci butterei a capofitto".

Dickinson: "Concordo. Ti ricordi alla fine delle riprese? Ci chiedevamo: "Dovremmo provare a farlo davvero?".

White: "Siamo andati dal [regista] Sean [Durkin] e gli abbiamo detto: 'Sean, chiamali! Digli che siamo pronti!'"

Efron: "Sì, chiama la WWE!. Digli che lo faremo!".

Dopo questa intervista vi rimandiamo al trailer di The Iron Claw. Correte a vederlo!