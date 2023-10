The Iron Claw, Zac Efron pompato come mai visto nel trailer del film di wrestling

Nel first look di The Iron Claw abbiamo avuto un assaggio di Zac Efron massiccio e muscoloso, con un taglio di capelli che aveva fatto il giro del web: adesso scopriamo che l'attore è il protagonista di The Iron Claw nei panni del wrestler Kevin Von Erich

Accanto a Efron c'è Jeremy Allen White nel ruolo di Kerry Von Erich, Harris Dickinson nel ruolo di David Von Erich, Stanley Simons nel ruolo di Mike Von Erich e Holt McCallany nel ruolo di Fritz Von Erich: tre fratelli su cui pesa un'importante tradizione di famiglia. I Von Erich sono lottatori da sempre e Sean Durkin ha portato, con A24, la storia di Kevin Von Erich, della sua famiglia e della famosa "Maledizione di Von Erich". Anche il titolo è un tributo ai lottatori e fa riferimento proprio alla famosissima mossa inventata dai Von Erich.

Nel trailer vediamo un Kevin Von Erich (nome d'arte sul ring) che muove i primi piani nel mondo della lotta, una famiglia molto unita nella gioia e forse, un po' meno nel dolore. La Maledizione di Von Erich colpì la famiglia Adkisson: lottatori, stelle del wrestling, ma con un molti demoni da combattere fuori dal ring come si vede nel trailer. La famiglia Adkisson contava sei figli di cui 5 morirono prima del padre Fritz. L'unico rimasto in vita è proprio Kevin: Kerry, il più famoso, star di The Bear (qui la nostra recensione) dopo aver subito l'amputazione di un piede morì suicida. Anche i fratelli Chris e Mike si tolsero la vita. Jack Jr. a soli sei anni morì folgorato da un cavo elettrico e David venne ucciso da una enterite.

The Iron Claw arriverà sul grande schermo il prossimo dicembre.