The Iron Claw, la tragica storia vera dietro il film di wrestling con Zac Efron

Uscirà questa settimana nelle sale cinematografiche statunitensi il film The Iron Claw, il nuovo film con protagonista la star di High School Musical Zac Efron, nel ruolo del wrestler Kevin Von Erich. Il film è scritto e diretto da Sean Durkin, prodotto da A24 e distribuito nelle nostre sale da Eagle Pictures.

Oltre a Efron nel ruolo di Kevin Von Erich, il film include anche la star di The Bear Jeremy Allen White nel ruolo di Kerry Von Erich, Harris Dickinson nel ruolo di David Von Erich e Stanley Simons nei panni di Mike Von Erich. Il patriarca della famiglia sarà interpretato dalla star di Mindhunter Holt McCallany. Zac Efron ora vorrebbe il wrestling, dopo l'esperienza nel ruolo di Kevin Von Erich. Debutterà davvero come wrestler?



The Iron Claw racconta la storia della famiglia Von Erich, una dinastia di wrestler del Texas che ebbe grande successo negli anni '80.

Zac Efron ha parlato in questi termini della vera famiglia Von Erich:"I fratelli Von Erich erano le più grandi rockstar del wrestling ad emergere in Texas". Jeremy Allen White aggiunse:"Era come se fossero divinità. Erano come eroi dei fumetti".



Tuttavia, i Von Erich sono conosciuti anche come una sorta di 'famiglia maledetta': il padre, Fritz Von Erich (interpretato da McCallany nel film) morì di cancro nel 1997, quando cinque dei suoi sei figli erano già deceduti, tre di essi, Mike (23 anni), Chris (21 anni) e Kerry (33 anni), per suicidio; il primogenito, Jack jr., morì per un tragico incidente nel 1959, all'età di 6 anni. Nel 1984, David morì a soli 25 anni a causa di un'enterite mentre si trovava a Tokyo.

Kevin Von Erich ha partecipato alla lavorazione del film e ha dichiarato di essere soddisfatto del risultato:"C'erano certe cose che Efron e Dickinson dicevano, ed era come se stessi ascoltando Dave". Il padre Fritz Von Erich ebbe un'ottima carriera nel wrestling e in Giappone veniva soprannominato The Iron Claw.

Su Everyeye potete recuperare il trailer di The Iron Claw, in attesa dell'uscita del film.