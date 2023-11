The Iron Claw, Jeremy Allen White aveva seri dubbi sulla sua trasformazione

Jeremy Allen White ha dato il meglio di sé per diventare Kerry Von Erich (alias Texas Tornando) nel film di prossima uscita The Iron Claw, ma, stando alle parole dell'attore, la trasformazione è stata tutt'altro che facile; credeva addirittura che interpretare il wrestler fosse "fisicamente impossibile".

"Sapevo che non sarei riuscito a diventare grosso come Kerry" ha dichiarato White, ricordato anche per Shameless e The Bear. "Sono un ragazzo dolce e piccolino, ma ci ho provato lo stesso. Penso che sia impossibile per qualsiasi essere umano sulla faccia della Terra. C'è addirittura un aneddoto: Arnold Schwarzenegger e Kerry entrano nella stessa stanza, Kerry si toglie la maglietta e Schwarzenegger preferisce non imitarlo, impressionato com'è dalla sua figura. Basti riflettere su questo per immaginare la stazza dell'uomo".

A motivare l'attore nel suo allenamento è stato non soltanto il rigore personale, ma anche il rapporto con Zac Efron. "Zac è così fantastico" ha aggiunto. "Soltanto stare insieme a lui mi spingeva a mangiare e ad allenarmi di più". L'obiettivo? Mettere su 40 libbre (all'incirca 18 chilogrammi) attraverso una dieta da lui definita come "schifosa".

Tuttavia, ciò non deve far credere che il wrestling sia monotono o addirittura noioso, perché White ne sottolinea la componente artistica e interpersonale: "Gli sport basati sul combattimento assomigliano a una danza, che richiede la totale padronanza del proprio corpo e dello spazio. Senza contare la necessità di non ferire se stessi e gli altri".

Scritto e diretto da Sean Durkin, il film debutterà al cinema il 22 dicembre 2023. Per approfondire l'argomento, non perdetevi Zac Efron più pompato che mai nel nuovo trailer di The Iron Claw.