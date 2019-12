The Irishman, il video confronto tra prima e dopo il de-aging degli attori

Il sontuoso The Irishman di Martin Scorsese è uno dei migliori film dell'anno e per noi di Everyeye anche del decennio 2009 - 2010, perché perfetta quadratura del cerchio dei mitici gangaster movie e delle collaborazioni del regista con due dei suoi attori feticci e una grande leva del cinema di genere.

Stiamo ovviamente parlando di Robert De Niro, Joe Pesci e di Al Pacino, che per l'occasione sono anche stati ringiovaniti digitalmente grazie alla tecnologia del de-aging, grazie alla quale hanno potuto recitare normalmente per poi vedere i loro volti rimodellati in CGI per apparire più giovani, con molte meno rughe e un'espressività differente. È una tecnologia a cui bisogna abituarsi, all'interno del film, soprattutto perché inserita in un contesto molto dialogato ed evidente, ma il lavoro svolto dai supervisori degli effetti speciali e dai milioni investiti da Netflix si è rivelato molto buono.



Lo vediamo anche nel filmato che trovate in calce alla notizia e pubblicato dal canale Youtube iFake, che svela i VFX dietro al progetto di Scorsese. È facile notare le differenze tra prima e dopo l'applicazione del de-aging, ma è anche chiaro come senza questa tecnologia l'autore avrebbe dovuto servirsi di attori più giovani che avrebbero snaturato il senso stesso del progetto.



Vi lasciamo alla recensione di The Irishman e allo speciale sul silenzio di Martin Scorsese.