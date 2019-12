The Irishman, The Souvenir e 1917 guidano le nomination dei London Critics' Circle Awards

È Deadline a riportare la lista completa delle nomination dei London Critics' Circle Film Awards, i premi assegnati annualmente dall'associazione dei critici londinesi. I vincitori saranno annunciati il 30 gennaio.

The Souvenir, la pellicola di Joanna Hogg presentata al Sundance, è in testa con ben 7 candidature tra cui miglior film, miglior sceneggiatura, miglior attore (Tom Burke), migliore attrice non protagonista (Tilda Swinton) e miglior esordiente (Honor Swinton Byrne).

Due dei film che molto probabilmente si contenderanno le statuette più ambite alla prossima edizione degli Oscar, ovvero The Irishman di Martin Scorsese e 1917 di Sam Mendes, hanno invece ottenuto sei nomination a testa. Con cinque candidature troviamo Storia di un matrimonio, Dolor Y Gloria e Parasite, altri possibile frontrunner per la cerimonia degli Academy Award.

Di seguito trovate la lista complete delle categorie più importanti:

FILM DELL'ANNO

The Irishman

Joker

Knives Out

Storia di un matrimonio

Midsommar

1917

Dolor y Gloria

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

The Souvenir

FILM STRANIERO DELL'ANNO

Lazzaro felice

Monos

Dolor Y Gloria

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

DOCUMENTARIO DELL'ANNO

Amazing Grace

Apollo 11

The Cave

For Sama

Varda by Agnès

REGISTA DELL'ANNO

Pedro Almodóvar – Dolor Y Gloria

Bong Joon Ho – Parasite

Sam Mendes – 1917

Céline Sciamma – Portrait of a Lady on Fire

Martin Scorsese – The Irishman

SCENEGGIATORE DELL'ANNO

Pedro Almodóvar – Dolor Y Gloria

Noah Baumbach – Storia di un matrimonio

Bong Joon Ho & Han Jin Wan – Parasite

Joanna Hogg – The Souvenir

Steven Zaillian – The Irishman

ATTRICE DELL'ANNO

Scarlett Johansson – Storia di un matrimonio

Lupita Nyong’o – Us

Florence Pugh – Midsommar

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

ATTORE DELL'ANNO

Antonio Banderas – Dolor Y Gloria

Tom Burke – The Souvenir

Robert De Niro – The Irishman

Adam Driver – Storia di un matrimonio

Joaquin Phoenix – Joker

ATTRICE NON PROTAGONISTA DELL'ANNO

Laura Dern – Storia di un matrimonio

Jennifer Lopez – Hustlers

Florence Pugh – Little Women

Margot Robbie – Bombshell

Tilda Swinton – The Souvenir

ATTORE NON PROTAGONISTA DELL'ANNO

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Shia LaBeouf – Honey Boy

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon a Time … in Hollywood

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di The Irishman e al trailer ufficiale di 1917, quest'ultimo in arrivo nelle sale italiane il 23 gennaio 2020.