The Irishman, Storia di un Matrimonio e Atlantics si aggiungono alla Criterion Collection

Dopo l'annuncio dell'arrivo del superlativo Roma di Alfondo Cuaron in blu-ray, la rinomata Criterion Collection ha deciso di aggiungere altri quattro meravigliosi titoli del colosso dello streaming Netflix al suo catalogo, rafforzando in questo modo il prestigio cinematografico della compagnia di Reed Hastings.

Come si legge anche dal posto informativo pubblicato via social da Netflix, i film in questione sono The Irishman di Martin Scorsese, Storia di un Matrimonio di Noah Baumbach, Atlantics di Mati Diop e American Factory, documentario prodotto da Barack e Michelle Obama diretto da Julia Reichart e Steven Bognar e dedicato alla società cinese Fuyao.



Tutti i film in questione hanno una o più candidature agli Oscar 2020 ad eccezione di Atlantics, che è stato comunque applauditissimo nei principali circoli cinematografici internazionali, come ad esempio al Festival di Cannes. Per chi non conoscesse la Criterion Collection, si tratta dell'anello d'ottone della distribuzione home video nel Nord America, specializzato nel cristallino restauro di film d'epoca e nella produzione di robusti contenuti speciali.



Al momento non ci sono date d'uscita per il mercato Americano, ma come indicato dall'account Netflix possiamo aspettarci di vederli in vendita online entro fine anno. Cosa ne pensate? Contenti? Collezionati i film Criterio?



Diteci la vostra nei commenti in calca alla notizia.