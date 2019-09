The Irishman, Scorsese ringrazia Netflix per aver creduto nel suo 'costoso esperimento'

Durante la conferenza stampa per la presentazione di The Irishman, accolto da reazioni entusiaste da parte della stampa, Martin Scorsese ha ringraziato ancora una volta Netflix per aver sostenuto economicamente il progetto.

"Non abbiamo trovato un supporto per anni. Alla fine è arrivato Ted Sarandos" ha detto il regista parlando del contributo del colosso dello streaming. "La Industrial Light & Magic ha trovato una soluzione per il processo di ringiovanimento digitale che non avrebbe interferito con la recitazione di Bob, Joe e Al con elmetti o palle da tennis sulle loro facce. Seriamente, avevo detto che non ce l'avremmo fatta. Abbiamo fatto un test alcuni anni fa. E' un esperimento costoso. Ma Ted e tutti a Netflix si sono presi carico del finanziamento. Hanno preparato effettivamente il film, lo hanno finanziato, ed erano in sintonia con noi anche sul lato creativo. Non ci sono state interferenze di alcun tipo - qualche nota di tanto in tanto di cui poi abbiamo discusso. E' un ibrido interessante che può essere visto a casa, al cinema, o anche solo ai festival. Ci troviamo in uno straordinario periodo di cambiamento. Ed eravamo convinti di realizzare il film prima di tutto per noi."

Nona collaborazione di Scorsese con Robert De Niro, The Irishman arriverà nelle sale italiane a novembre - la data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata - per poi approdare su Netflix il 27 dello stesso mese. Nel cast ci saranno anche Al Pacino (al suo primo film con Scorsese) e Joe Pesci.

In caso non l'aveste ancora visto, vi rimandiamo al recente full trailer di The Irishman.