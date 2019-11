The Irishman: Scorsese parla dei cambiamenti di De Niro in oltre cinquant'anni di storia

The Irishman è ormai disponibile in streaming e Netflix ha così diffuso online una nuova featurette nella quale viene analizzato il personaggio di Frank Sheraan, detto l'irlandese, nel corso dei cinquant'anni di storia americana ritratti nella pellicola.

"Ti si spezza il cuore per lui", ha dichiarato la produttrice del film, Jane Rosenthal, lodando la performance di Robert De Niro nella parte. Le tecniche di ringiovanimento digitale hanno permesso a De Niro di interpretare lo stesso personaggio spalmato in oltre cinquant'anni di storia americana. "Il film è ambientato tra il 1949 e il 2000 e va avanti e indietro senza soluzione di continuità. Bob ha interpretato tutto partendo da questa prospettiva". La prospettiva di un sopravvissuto agli ultimi cinque decenni in un business spietato è qualcosa che De Niro ha perfettamente chiara in mente. Lo scorso anno infatti ha celebrato cinquant'anni esatti dal suo primo ruolo al cinema, nel film del 1968 di Brian De Palma, Ciao America!

Da allora ha stretto un sodalizio con Martin Scorsese che lo ha visto recitare in svariati suoi film, come Taxi Driver, Toro Scatenato, Quei bravi ragazzi e Casinò, per lungo tempo rimasta la loro ultima collaborazione prima di questo The Irishman. Ha lavorato con Francis Ford Coppola ne Il padrino - Parte II e di nuovo con De Palma ne Gli intoccabili.

De Niro e Scorsese torneranno a lavorare nuovamente insieme in Killers of the Flower Moon, dove dividerà lo schermo con l'altro attore feticcio del regista, Leonardo DiCaprio. La pellicola è stata di recente acquistata da 01 Distribution per la distribuzione nel nostro Paese presumibilmente per il 2020/2021.

