The Irishman, Robert De Niro sarà presente al London Film Festival

The Irishman di Martin Scorsese sarà il film che chiuderà il BFI London Film Festival, e per l'occasione il protagonista Robert De Niro sarà intervistato sul palco per la rassegna Screen Talk. L'attore parlerà così di una carriera lunga quattro decenni e delle collaborazioni con alcuni tra i maestri della cinematografia mondiale.

Robert De Niro, infatti, è stato diretto nel corso della sua carriera da registi del calibro di Brian De Palma (Ciao America, Oggi sposi), Sergio Leone (C'era una volta in America), Terry Gilliam (Brazil), David O. Russell (Il lato positivo) e Michael Mann (Heat - La sfida).

The Irishman, l'atteso gangster movie che sarà disponibile in streaming su Netflix da novembre, rappresenta invece la nona collaborazione con Martin Scorsese, del quale De Niro è diventato uno degli attori-feticcio fin dai tempi di Taxi Driver (1976), seguito poi, tra gli altri, da Toro Scatenato (1980), Re per una notte (1982) e Quei bravi ragazzi (1990). Il film è definito dalla produttrice più lento di Casinò e di altre opere di Scorsese.

Il London Film Festival prenderà il via il prossimo 2 ottobre con il film The Personal History of David Copperfield, diretto da Armando Iannucci. Il programma di Screen Talks, invece, vedrà alternarsi e raccontarsi sul palco anche Michael B. Jordan, Kim Longinotto, Lukas Moodysson, Rian Johnson e Céline Sciamma.

