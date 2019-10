The Irishman: Robert De Niro e Al Pacino orgogliosi della nuova collaborazione

Nel corso di un'intervista promozionale con Variety, Robert De Niro e Al Pacino hanno espresso il loro orgoglio per la loro nuova collaborazione, The Irishman, attesa pellicola di Martin Scorsese con la quale Netflix proverà a raggiungere l'Oscar al miglior film sfiorato l'anno scorso con Roma.

E casualmente proprio a Roma, quella italiana e non il quartiere messicano del film di Alfonso Cuarón, per certi versi risalgono le origini di The Irishman: era l'anteprima italiana di Sfida Senza Regole, film del 2008 che riuniva i due attori sullo schermo per la prima volta dal leggendario Heat di Michael Mann. Nessuno dei due andava pazzo per il film, che la critica bocciò quasi all'unanimità.

“Ricordo che gli dissi: 'Sarebbe bello se il pubblico fosse qui per un film di cui siamo davvero orgogliosi'" ha dichiarato Robert De Niro, citando le parole che sussurrò all'amico e collega Al Pacino poco prima dell'inizio del film. "'La prossima volta faremo qualcosa che ci piacerà davvero".

Flashforward al 2019, a poche settimane dall'esordio nei cinema e poi su Netflix della nuova fatica di Martin Scorsese, presentata qualche giorno fa in anteprima mondiale al New York Film Festival, dove ha esordito col 100% di recensioni positive. La musica, a quanto pare, è molto diversa dal 2008.

"Sono Bob e Marty in un mondo che comprendono, hanno studiato e conoscono meglio di chiunque altro", ha affermato Pacino a proposito di The Irishman, il grande ritorno di Scorsese al gangster movie dopo The Departed, film che gli permise di raggiungere quella statuette al miglior regista e al miglior film che aveva inseguito per tutta la carriera. "Non pensavo che sarebbe mai stato realizzato", ha ammesso Pacino. "Ad un certo punto, ho pensato: 'Beh, è ​​stata una buona idea, ma a volte succede che le buone idee rimangano nel limbo'" di questi arrivano e non accadono mai".

Ma Scorsese era deciso: "Nel giro di poco ho iniziato a vedere il film nella mia testa" ha dichiarato il regista. "I temi e le domande che mi hanno ossessionato durante tutta la mia vita erano tutti lì. Questo ha dato a me e Bob l'opportunità di riprendere il filo dei nostri lavori precedenti e di incontrarci in un momento molto diverso della nostra vita."

"Marty capisce gli attori e ti dà molta libertà", ha continuato Pacino. "C'è un mondo che ha creato e ti tiene lì dentro. Ti senti a tuo agio." E a proposito di De Niro, col quale si combatté alcuni ruoli all'inizio delle rispettive carriere (come quello di Bobby in Panico a Needle Park e di Michael Corleone ne Il Padrino, parti che andarono entrambe a Pacino), la star ricorda: "C'era qualcosa di speciale in lui, aveva un certo carisma distintivo. Aveva quello sguardo. Quando lo conobbi, pensai: 'Quel ragazzo andrà lontano.'"

Per altri approfondimenti guardate il nuovo trailer di The Irishman. Vi ricordiamo che il film sarà distribuito al cinema in alcune sale selezionate a partire dall'1 novembre, mentre dal 27 dello stesso mese arriverà direttamente su Netflix.