The Irishman: Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sul set del film di Martin Scorsese

E' già leggenda The Irishman, primo film di Martin Scorsese prodotto da Netflix con protagonisti Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino e che vedrà il cineasta di New York tornare al gangster movie dopo la pietra miliare Quei Bravi Ragazzi.

Il servizio di streaming on demand ha pubblicato una valanga di nuove foto dal set, che ritraggono all'opera gli attori Ray Romano, Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, oltre ovviamente al regista Martin Scorsese. Come annunciato dal regista, le riprese del film si sono concluse a marzo, con budget stimato di $140 milioni.

Ancora non si conosce la modalità di distribuzione della pellicola, che di sicuro arriverà su Netflix nel corso del 2019. Per ora sappiamo che il film uscirà nelle sale cinematografiche in Cina, ma una distribuzione internazionale è ancora incerta.

Basato sul libro I Heard You Paint Houses di Charles Brandt, The Irishman racconterà la storia di Frank "The Irishman" Sheeren (De Niro), che a metà degli anni '50 divenne dirigente della più grande unione sindacale americana, l'International Brotherhood of Teamsters. Contemporaneamente, però, Sheeren era entrato nelle grazie della famiglia mafiosa dei Bufalino per i quali lavorava come sicario.

Il film rappresenta la reunion fra Scorsese, De Niro e Pesci a tredici anni di distanza dalla loro ultima collaborazione (Casinò, 1995). Per Al Pacino, invece, si tratta della prima collaborazione in assoluto col regista di Taxi Driver. Nel cast anche Bobby Cannavale, Anna Paquin ed Harvey Keitel, altro storico collaboratore di Scorsese.