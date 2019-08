The Irishman, rivelata la data di uscita ufficiale del nuovo film di Martin Scorsese

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato di alcuni problemi per la distribuzione teatrale di The Irishman a causa di un mancato accordo fra Netflix e gli esercenti, ma a quanto pare l'allarme è rientrato dato che è appena stata annunciata la data di uscita ufficiale del film di Martin Scorsese.

Il colosso dello streaming on demand ha annunciato sia la data di uscita teatrale che quella per il lancio in streaming, con diversi giorni da segnare sul calendario.

L'epopea storica del crimine con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci darà il via alla sua corsa agli Oscar nei cinema di Los Angeles e New York a partire dall'1 novembre, mentre quattro settimane dopo verrà lanciato a livello globale su Netflix, esattamente dal 27 novembre, il giorno prima della Festa del Ringraziamento.

Netflix comunque amplierà anche il lancio nelle sale statunitensi (che saranno annunciate in seguito) e nelle città del Regno Unito a partire dall'8 novembre, con ulteriori appuntamenti negli Stati Uniti e in altre città internazionali che saranno inaugurate il 15 novembre e il 22 novembre. Al momento non è chiaro se il film arriverà in Italia, dunque rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Come precedentemente riportato, The Irishman sarà presentato in anteprima mondiale nella serata d'apertura del New York Film Festival venerdì 27 settembre. Per altre informazioni recuperate la nuova immagine ufficiale di The Irishman.