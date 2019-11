The Irishman rimane al cinema, ecco il nuovo elenco delle sale!

Per la gioia degli amanti della settima arte, la Cineteca di Bologna, che si è occupata della distribuzione di The Irishman in Italia, ha deciso di estendere la programmazione nelle sale del film di Martin Scorsese.

In attesa di vederlo su Netflix il prossimo 27 novembre, The Irishman è stato distribuito nei cinema italiani dal 4 al 6 novembre come film evento, un po' poco per una pellicola attesa come quella di Scorsese: grazie alla grande richiesta del pubblico, però, la Cineteca di Bologna ha deciso di prolungarne la permanenza aggiungendo anche nuove sale alla lista che potete trovare a questo indirizzo.

Robert De Niro, la cui ultima collaborazione con Scorsese risale a Casinò, veste i panni di Frank Sheeran, veterano della Seconda Guerra Mondiale che si trasforma in sicario della malavita restando implicato nella morte di Jimmy Hoffa. Al Pacino interpreta Jimmy Hoffa per quella che è la sua prima collaborazione in assoluto con Martin Scorsese, mentre Joe Pesci sarà il mafioso Russell Bufalino. Nel cast del film troviamo anche Bobby Cannavale, Harvey Keitel, Ray Romano e Anna Paquin.

Siete riusciti a vedere il film al cinema? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti sul film di Scorsese vi rimandiamo alla nostra recensione di The Irishman.