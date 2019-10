The Irishman, la reazione di Robert De Niro al suo ringiovanimento digitale

Prima della premiere americana di The Irishman, un soddisfatto Robert De Niro ha parlato del ringiovanimento digitale del film di Martin Scorsese sul red carpet del TCL Chinese Theater.

Intervistato da ET Online, l'attore ha fatto i complimenti al team degli effetti speciali che ha lavorato al ringiovanimento digitale del suo personaggio e di quelli di Al Pacino e Joe Pesci. "Andava bene" ha detto ridendo "Volevo solo che funzionasse il meglio possibile. E hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Hanno cercato di renderla meglio che potessero."

The Irishman era in sviluppo da circa 15 anni, e come Scorsese anche De Niro è estremamente felice di essere riuscito a portarlo finalmente in sala (e in streaming): "Ci abbiamo lavorato per molto tempo, e finalmente siamo riusciti a completarlo. Quindi siamo davvero contenti di essere riusciti a realizzarlo."

Presentato di recente alla Festa del Cinema di Roma (qui potete leggere la nostra recensione di The Irishman), il film sarà distribuito nelle sale italiane dal 4 al 6 novembre - con la possibilità di rimanere in programmazione per più tempo, come successo per Roma di Alfonso Cuaron - e in seguito debutterà sul catalogo di Netflix il 27 novembre.

In attesa di vedere The Irishman, vi rimandiamo alle immagini che mostrano la trasformazione di De Niro nel corso del film.