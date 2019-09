The Irishman, i primi commenti parlano dell'ennesimo trionfo di Martin Scorsese

Si leggono infatti via Twitter alcuni commenti post-visione di molti giornalisti americani presenti all'anteprima mondiale, tutti concordi nel definire il film "un successo" o un "vero capolavoro". In molti hanno anche definito la performance di Al Pacino come la migliore del film, da rubare la scena a tutto e a tutti. Ve ne riportiamo qualcuno di seguito, di cui trovata il tweet originale in calce alla notizia. Eccoli: Jordan Ruimy (World of Reel, Playlist): "The Irishman: pensate a Quei bravi ragazzi ma diretti dall'uomo che ci ha dato Silence. Un culmine, una mediazione e un tributo a ogni collaborazione tra Scorsese, Robert De Niro e Joe Pesci. E ancora, Al Pacino troneggia su tutti con una divertente, triste ricercata performance nei panni di Jimmy Hoffa". David Ehrlich (IndieWire): "The Irishman è molto buono! Ci vogliono 90 minuti per togliersi le ragnatele di dosso e adattarsi alla CGI, ma l'ambizione è davvero virtuosa, le interpretazioni sono fenomenali e infine riesce anche a inserirsi in una meditazione straziante sulla miopia del tempo. Un film di un anziano per i secoli a venire". Jason Gorber (Slashfilm): "Audace, epico, un film che sembra durare una vita è che finisce comunque troppo presto. Tecnicamente ardito, performance spettacolari, crude, cupamente umoristiche: The Irishman è il culmine della fascinazione di genere di Scorsese e un trionfo di questa ultima parte della sua carriera. Cinematografico nel senso più vero del termine, che necessita di essere visto in grande". Charles Bramesco (The Guardian): "In The Irishman, Al Pacino scuote le mascelle e inghiotte tutta questa cosa allo stesso modo in cui un pitone soffoca una carcassa di gazzella in modalità berserk o roba da re". Jordan Hoffman : "The Irishman non è Quei bravi ragazzi/Casinò Parte 3. Ritmo differente, tono differente. E comunque resta fottutamente fantastico e io sono ancora scioccato. Che tutti acclamino il re". Kevin L. Lee (Rotten Tomatoes): "Ragazzi. The Irishman è un appropriato ritorno per un ode al cinema gangster di De Niro, Pacino, Pesci e Scorsese. Esilarante e ben scritto. Un ritratto di eredità e moralità, raccontato come culmine di tutto ciò che abbiamo mai visto in questo genere. È davvero lungo mai noioso". The Irishman uscirà nelle sale italiane il prossimo 1° novembre, per poi approdare definitivamente su Netflix il prossimo 27 novembre.

THE IRISHMAN: Think GOODFELLAS, but directed by the man who gave us SILENCE. A culmination, meditation and tribute to every Scorsese/De Niro/Pesci collaboration. And yet, Al Pacino towers over all of them with a funny, sad and haunting performance as Jimmy Hoffa. — Jordan Ruimy @ #NYFF (@mrRuimy) September 27, 2019

THE IRISHMAN is good! takes 90 minutes to lock in & clear out the cobwebs / adjust to CGI, but the scope is a virtue, the performances are killer (Joseph! Frank! Pesci!) & it eventually coheres into a heart-stopping meditation on the myopia of time. an old man movie for the ages. — david ehrlich (@davidehrlich) September 27, 2019

THE IRISHMAN - Audacious, epic, a film that feels like it spans lifetimes yet whisks by. Technically bold, performances raw and darkly humourous, it is the culmination of Scorsese's genre fascinations, and a late career triumph. Truly cinematic, demanding to be seen big #nyff57 — Jason Gorber @ #NYFF (@filmfest_ca) September 27, 2019

THE IRISHMAN: Pacino unhinges his jaw and swallows this thing whole like a python choking down a gazelle carcass, berserker mode king shit — Charles Bramesco (@intothecrevasse) September 27, 2019

THE IRISHMAN is not GOODFELLAS/CASINO part 3. Different pace different tone. It is, however, absolutely fucking fantastic and I am floored. All hail the King. — Jordan Hoffman (@jhoffman) September 27, 2019