The Irishman: le prime recensioni americane lodano il film di Martin Scorsese

Dopo aver debuttato al New York Film Festival ed esser passato dalla Festa del Cinema di Roma, ieri sera The Irishman è stato presentato ufficialmente in anteprima negli Stati Uniti, a Los Angeles, permettendo a buona parte della critica americana di esprimere le prime recensioni oltreoceano. E i commenti degli addetti ai lavori sono pieni di lodi.

Il Guardian assegna al film un punteggio molto alto e la recensione si apre con elogi inequivocabili:"Martin Scorsese ritorna con il suo miglior film da Quei bravi ragazzi, e uno dei suoi migliori film di sempre. Si tratta di un poliziesco epico, straordinariamente recitato, sulla violenza, il tradimento, la disonestà e il fallimento emotivo".

Martin Scorsese e i film sui mafiosi sono da sempre legati. Ma The Irishman sembra qualcosa di completamente diverso. Scorsese e il suo cast di attori, Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino, sono cresciuti e il mondo è cambiato. US Weekly racconta:"Martin Scorsese offre un efficace tributo alle vette della mafia e della malavita".



L'unico appunto che viene fatto al film di Scorsese, anche se poi la critica sottolinea quanto sia importante e funzionale ogni minuto del film è necessario.

C'è chi sottolinea inoltre come alcune operazioni digitali per ringiovanire i protagonisti siano un po' troppo evidenti ma al netto di questi piccoli appunti il film viene elogiato da tutta la critica.

Salon.com sostiene invece che il film non cambierà il mondo ma è senza dubbio un grande film:"The Irishman non dice l'ultima parola possibile sui gangster ma si tratta di un film epico, coinvolgente ed estremamente ben fatto. Una pietra miliare appropriata per Scorsese, De Niro, Pacino e Pesci in questa fase avanzata della loro carriera". Il film ha debuttato con il punteggio massimo su Rotten Tomatoes.

Scorsese recentemente ha parlato della poca conoscenza del cinema dei giovani, generando non poche polemiche. Su Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di The Irishman.