The Irishman e Parasite tra i film preferiti di Barack Obama nel 2019

Dopo aver visto le serie preferite di Barack Obama nel 2019, scopriamo ora quali sono le tante pellicole che hanno colpito l'ex presidente degli Stati Uniti nel corso dell'anno.

In una lista dominata da film drammatici, spiccano alcuni dei maggiori contendenti per la prossima edizione degli Oscar come The Irishman di Martin Scorsese, Parasite di Bong Joon-Ho, Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, Piccole Donne di Greta Gerwig, Le Mans '66 - La grande sfida di James Mangold, The Farewell - Una bugia buona di Lulu Wang e Il Diritto di Opporsi (Just Merry) di Destin Daniel Cretton.

Tra i documentari citati troviamo invece Apollo 11, Amazing Grace - il film concerto di Aretha Franlkine nel 1972 alla New Temple MIssionary Baptist Church di Los Angeles e American Factory (conosciuto in Italia come Made in USA - Una fabbrica in Ohio), quest'ultimo prodotto proprio dalla Higher Ground Production di Barack e Michelle Obama e distribuito da Netflix.

Potete trovare la lista completa in calce alla notizia. Siete d'accordo con le scelte di Obama? Fateci sapere la vostra nell'area dedicata ai commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di The Irishman e alla nostra recensione di Parasite.

In attesa che escano anche in Italia, qui potete dare un'occhiata al trailer di Piccole Donne e al trailer de Il Diritto di Opporsi.