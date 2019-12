The Irishman: online la sceneggiatura integrale del gangster movie di Martin Scorsese

Dopo aver ottenuto diverse nomination ai Golden Globe, The Irishman si prepara alla stagione dei premi cinematografici pubblicando per intero la sceneggiatura firmata da Steve Zaillian, già vincitore del premio Oscar nel 1994 per aver scritto l'acclamato Schindler's List di Steven Spielberg.

A questo indirizzo potete infatti trovare le 145 pagine dello script originale di The Irishman, adattato da Zaillian a partire del libro I Heard You Paint Houses (titolo ripreso e trasformato in una delle frasi più memorabili del film di Martin Scorsese) scritto nel 2004 da Charles Brandt.

Il libro di riferimento racconta la storia del sicario Frank Sheeran e il suo rapporto con il sindacalista Jimmy Hoffa, interpretati nel film rispettivamente dai giganteschi Robert De Niro e Al Pacino, quest'ultimo alla sua prima collaborazione con il regista di New York.

Visto da 26 milioni di persone nel corso della sua prima settimana su Netflix, The Irishman è uno dei front runner per la cerimonia degli Academy Award che si terrà il prossimo febbraio. Nei giorni scorsi, oltre alle nomination dei Golden Globes, è stato infatti scelto come il migliore film dell'anno dal New York Film Critics Circle.

Noi di Everyeye.it abbiamo scelto The Irishman insieme a titoli quali Mad Max: Fury Road e Il filo nascosto tra i 10 film più belli e importanti del decennio.